Foto: BA

Nürnberg (kobinet) Die Situation behinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert sich zusehends. Die neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit weisen für den August 2024 über 10.000 schwerbehinderte Arbeitslose mehr als vor einem Jahr im August 2023. Waren vor einem Jahr, also im August 2023, noch 167.735 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet, sind es nun, im August 2024, 177.872. Nimmt man die über 300.000 behinderten Menschen hinzu, die in Werkstätten für behinderte Menschen weit unter Mindestlohn und ohne echte Vermittlungschancen arbeiten (müssen), wird nach Ansicht der LIGA Selbstvertretung der dringende Handlungsbedarf in Sachen Beschäftigung behinderter Menschen und für einen inklusiven Arbeitsmarkt überdeutlich.

Blick man zurück auf den August 2022, so sind es sogar fast 15.000 schwerbehinderte Arbeitslose mehr als damals. Im August 2022 waren noch 163.815 schwerbehinderte Arbeitslose gemeldet.