Auch blinde und sehbehinderte Menschen benötigen Barrierefreiheit

Foto: Pixabay/OpenClipart-Vectors

Nürnberg (kobinet) "Blinde Menschen brauchen in Museen meist eine Begleitperson oder eine spezielle Führung. Im Nürnberger Zukunftsmuseum können diese die Ausstellungen nun selbstständig erleben - dank moderner Technik." Auf diese Entwicklung hat die Süddeutsche Zeitung in einem Bericht hingewiesen, wie Sabine Lohner den kobinet-nachrichten in ihren Medientipps mitteilte.

