Uwe Frevert und Justus Lauer auf der Bühne

Foto: omp

Hannover (kobinet) Das Bild mit dem 67jährigen Uwe Frevert und dem 14jährigen Justus Lauer auf der Bühne des Kulturzentrums in Hannover hat Symbolkraft. Am 12. September fand in Hannover die Feier zum 30jährigen Bestehen von Selbstbestimmt Leben Hannover (SLH) und zum 25jährigen Bestehen des Bundesverband behinderter Eltern (bbe). Zudem wurde am 12. und 13. September 2024 die Mitgliederversammlung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) in Hannover durchgeführt. Und so trafen nicht nur die "alten" bzw. "erfahrenen" Häsinnen und Hasen mit den aufstrebenden jungen behinderten Menschen zusammen, die gerade ihre eigene Interessenvertretung aufbauen, sondern wurde auch klar, dass die ISL auch zukünftig an den heißen Themen der Behindertenpolitik im Sinne der Menschenrechte und Selbstbestimmung dran bleiben wird. Der Satz "Wir bleiben dran!" ist daher nicht nur für die aktuell anstehenden Gesetzgebungsverfahren eine Ansage, sondern auch für die Qualität der Beratung.

Sei es die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), in der sich die ISL und ihre Mitgliedsorganisationen, die Zentren für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, engagieren, oder die Aktivitäten für ein gute Reform des Behindertengleichstellungsgesetz und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, die ISL wird auch weiterhin Druck machen. Dabei arbeitet die ISL mit vielen anderen Verbänden zusammen und hält die Fahne der Selbstvertretung hoch.