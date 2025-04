Aktionswoche mit Postkarten für bessere Löhne

Foto: Pixabay/el_ duderino123

MINDEN (kobinet) Mit einer Aktionswoche kämpfen Menschen mit Behinderung mit Postkarten für bessere Löhne. Die Beschäftigten in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen setzen sich seit Jahren für höhere Löhne ein. Doch bisher wurden sie immer wieder vertröstet. Eine Reform der Entlohnung ist kaum in Sicht. Unterstützt werden die Beschäftigten hierbei in dieser Aktionswoche von der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte Nordrhein-Westfalen. Einer Vertretung für über 75.000 Menschen mit Behinderung, die sich aus 17 Werkstatträten zusammensetzt, die selbst in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten.

Eine Studie der Bundesregierung im letzten Jahr zeigte klar: Die Politik muss handeln. Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten arbeiten, sollen fair bezahlt werden. Die Studie forderte eine nachhaltige, ausreichende, transparente und leicht verständliche Entlohnung aus einer Hand.

Die Werkstatträte Deutschland, die Interessenvertretung der Beschäftigten, verhandeln seit fast einem Jahr mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales über eine Lohnreform. Doch die Politik zeigt sich bisher nicht sehr nachgiebig.

Deshalb demonstrieren die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen erneut – diesmal nicht mit Plakaten in Berlin, sondern mit Postkarten. Auf diesen Karten haben sie ihre Wünsche, Hoffnungen, Ängste und Sorgen notiert. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte NRW fordert die Ministerien auf, die wissenschaftlichen Vorschläge umzusetzen und für eine faire Bezahlung zu sorgen, von der die Menschen leben können.

Zwischen dem 23. und 27. September 2024 werden die Postkarten in den Ministerien eintreffen. Jede Karte steht für ein persönliches Schicksal. Es sind keine bloßen Zahlen in einem Haushalt – es sind Menschen, die ihre Rechte einfordern. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist dabei eindeutig.

Antworten auf Fragen sind dazu über diese Internetseite zu bekommen.