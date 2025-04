IGEL-Podcast: Kevin allein in Mexico

Sharepic zum IGEL-Podcast mit Kevin Kleiber

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Kevin allein in Mexico - Ein freies soziales Jahr in Mexico im Rollstuhl", so lautet die aktuelle Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL).

„In der 197. Episode von ‚IGEL – Inklusion ganz einfach leben‘ sprechen wir mit Kevin Kleiber, dem Autor des Buches ‚Vom Heimscheißer zum Weltenbummler‘. Kevin teilt seine spannenden Erfahrungen auf dem Weg von seinem heimischen Leben hin zu Abenteuern in Mexiko. Er berichtet über seine Arbeit vor Ort, seine Herausforderungen und seine Motivation, auch mit Behinderung die Welt zu erkunden. Hört rein, wie Kevin den Inklusionsgedanken weltweit lebt und was ihn dabei antreibt. Eine inspirierende Reise voller Überraschungen! Weitere Folgen mit Kevins Erfahrungen in Mexico werden folgen“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast.

Link zum IGEL-Podcast mit Kevin Kleiber

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast