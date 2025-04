Bergtouren für alle! – Wandern mit dem Rollstuhl

Rollstuhl für eine Bergtour

Foto: privat

Garmisch-Partenkirchen (kobinet): Es ist wieder soweit - die Europäische Mobilitätswoche steht an. Sie ist eine Kampagne der EU-Kommission, die in Deutschland durch das Umweltbundesamt koordiniert wird. Seit 2002 findet sie europaweit jedes Jahr vom 16. bis 22. September zum Thema nachhaltige Mobilität in Gemeinden statt. Ziel der Kampagne ist es, Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu zeigen, dass nachhaltige Mobilität die Lebensqualität für alle verbessert und es viele Möglichkeiten gibt, umwelt- und klimaschonend unterwegs zu sein. Passend dazu stellt dieser Bericht ein tolles Projekt des Vereins "Bewegung und Begegnung“ (kurz: BuB e.V) vor. "Bewegung und Begegnung“ setzt ein Zeichen dafür, dass Abenteuer in der Natur und auf dem Berg auch für Menschen im Rollstuhl möglich sind. Für genau diese Zielgruppe ist der Verein ausgewiesener Spezialist für Klettern und Bergtouren in Bayern, wie Nico Wunderle den kobinet-nachrichten mitteilte.

Die aktuelle Aktion im Rahmen der Mobilitätswoche ist konzipiert für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, um gemeinsam mit Familie und Freunden auf Bergtour zu gehen. In diesem Jahr machen erstmalig drei verschiedene Modelle das möglich.

Der Offroad-Rollstuhl Extreme X8 als vollelektrisches Gefährt hat Joysticksteuerung und zusätzlich Hecksteuerung falls die Pilotin oder der Pilot nicht selbst steuern kann.

Das Manul 4×4 ist ein Allrad-Handquad mit Pedelecunterstützung, geeignet vor allem für Handbiker, die mal abseits von Asphalt rauf und runter unterwegs sein möchten.

Der Escalador ist ein vollelektrisches Gefährt mit Lenker, Gasgriff, Handbremsen, außergewöhnlichen Fahreigenschaften und sehr großer Reichweite. Es sind drei ausgearbeitete Touren auf der App „Outdooractiv vorbereitet. Diese führen zur Tannenhütte,Windbeutelalm, und zur Esterbergalm. Aus Sicherheitsgründen ist es notwendig zu Fuß oder mit einem E-Mountain-Bike begleitet zu werden. Auf Anfrage kann die Begleitung auch durch den Veranstalter BUB. e.V. gestellt werden.

Nico Wunderle, Rollstuhlfahrer aus München, hat vergangenes Jahr schon an einer Bergtour teilgenommen und ist hellauf begeistert. Er resümiert: „Das ist ein unglaubliches Erlebnis, das ich mir nie hätte erträumen können.“ Auch der Vorsitzende des Vereins Stefan Jenuwein zeigt sich sehr glücklich: „Das wäre ohne die bemerkenswerte Unterstützung der Fahrzeugentwickler, Hersteller und unseres ehrenamtlichen Teams gar nicht möglich. Und dafür bin ich sehr dankbar.“, kommentiert er. Stefan Jenuwein arbeitet als Klettertherapeut und Sportpädagoge.

Mehr Infos über Touren und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf der webseite des Vereins unter https://www.be-und-be.org/buchen

Mehr Infos zu den Sportgeräten gibt es hier:

Extreme X8: https://www.sunrisemedical.de/elektrorollstuehle/magic-mobility/offroad-rollstuehle/extreme-x8

Manul 4×4: https://tretzeug.de/handbike_handquad_manul_4x4/

Escalador: https://escalador.de/