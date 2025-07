Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Sharepic zum IGEL-Podcast zur Demo in Berlin

Foto: IGEL-Media

Berlin (kobinet) "Demo für Barrierefreiheit und Besuch von Olaf Scholz beim Bundesbehindertenbeauftragten", so titelte Sascha Lang die aktuelle Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Dabei sprach der Inklusator und IGEL-Macher Sascha Lang mit Ottmar Miles-Paul, der sowohl bei der Kundgebung und rollenden Demo unter dem Motto "Barrierefreiheit Jetzt! Versprochen ist versprochen" als auch beim Jahresempfang des Bundesbehindertenbeauftrragten mit dem Bundeszkanzler zu Gast dabei war.

„Dem IGEL Podcast ist es wichtig, schnell auf die Aktualität zu reagieren. Daher diskutiert Sascha Lang gemeinsam mit Ottmar Miles-Paul über die Demonstration für Barrierefreiheit am 10. September 2024 in Berlin. Die Demo zeigt Wirkung: Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt die schnelle Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) an. Diese Ankündigung übermittelte er anlässlich des Jahresempfangs des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel in Berlin. Dies wird nun kein Selbstläufer, wie uns der Koalitionsvertrag beweist. Welche Hürden noch zu überwinden sind und welche Rolle die Behindertenbewegung spielt, wird im Detail besprochen.

Link zum aktuellen IGEL-Podcast über die Demo und den Jahresempfang

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts