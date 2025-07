Das Zündeln an den Strukturen geht auch im Herbst weiter

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Ottmar Miles-Paul mit Roman Zündeln an den Strukturen

Foto: LB Bremen

Hannover / Stuttgart (kobinet) Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Rede beim Jahresempfang des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel betont, dass noch in dieser Legislaturperiode die Bedingungen für mehr Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen verbessert werden sollen. Diess Aussicht auf entsprechende Gesetzesreformen befeuert den Roman-Autor Ottmar Miles-Paul zu einem umfangreichen Lese- und Diskussionsprogramm im Herbst. Gestern, am 12. September 2024, fand bereits eine erste Kurzlesung aus seinem Roman "Zündeln an den Strukturen" über die Situation in Werkstätten für behinderte Menschen und Alternativen dazu statt. Am 16. und 17. September finden Lesungen in Wien statt, am 19. September geht's nach Bonn zu einer Veranstaltung der Aktion Mensch und am 10. Oktober 2024 findet eine Lesung in Stuttgart statt, wie das Zentrum selbstbestimmt Leben Stuttgart den kobinet-nachrichten mitteilte.

„Ottmar Miles-Paul berichtet nicht nur täglich im Online-Nachrichtendienst kobinet-nachrichten über aktuelle Entwicklungen zur Behindertenpolitik. 2023 hat der mittlerweile 60jährige, mit Seh- und Hörbehinderung lebend, seinen ersten Roman mit dem Titel ‚Zündeln an den Strukturen‘ veröffentlicht. Damit befeuert er im wahrsten Sinne des Wortes die aktuelle Diskussion um die längst überfällige Reform des Systems der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Anhand einer Brandstiftung in einer Werkstatt geht der Roman der Frage nach: was wäre, wenn es keine Werkstatt für behinderte Menschen mehr gäbe? Welche anderen Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wären möglich? Auf Einladung des ZsL e.V. stellt Ottmar Miles-Paul seinen im August 2023 erschienenen Roman am 10. Oktober zusammen mit seinen Leseassistentinnen Susanne Göbel und Britta Schade in Stuttgart vor“, heißt es in der Ankündigung der Lesung des Zentrum selbstbestimmt Leben Stuttgart. Fragen und weiteren Informationen zur Veranstaltung gibt’s bei Britta Schade per Mail unter [email protected] oder per Telefon unter 015111861902.

Link zu weiteren Infos über die Möglichkeit des Bezugs des Roman und zu weiteren Lesungen

Link zur Ankündigung der Lesung am 16. September in Wien

Link zur Ankündigung der Lesung am 17. September in Wien