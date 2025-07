Behindertenpolitisch bewegte Woche: ISL tagt in Hannover

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Hannover (kobinet) Am 10. September waren eine Reihe von Akteur*innen der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) noch mit der Organisation der Protestaktion für mehr Barrierefreiheit am Brandenburger Tor und am Kanzleramt in Berlin eingebunden. am 12. und 13. September 2024 tagt nun die ISL in Hannover. Bei ihrer Mitgliederversammlung gibt es wieder einiges zu besprechen, weil vor allem die Zentren für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen vor Ort sehr aktiv sind. Aber es gab auch was zu feiern: Der Verein Selbstbestimmt Hannover konnte am 12. September sein 30jähriges Bestehen und der Bundesverband behinderter Eltern seinen 25jährigen Geburtstag begehen. Es war also viel los in Hannover und heute klingt die Mitgliederversammlung der ISL mit der Wahl des neuen Vorstands aus.

Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) mischt sich als Selbstvertretungsorganisation von Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen nicht nur bei vielen bundespolitischen Prozessen ein. Die Mitgliedsorganisationen der ISL sind auch vor Ort aktiv und bieten vor allem vielfältige Beratungen von behinderten Menschen für behinderte Menschen an.