Triatlon ist für alle ein anspruchvoller und schöner Sport

Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

BERLIN (kobinet) Unter dem Motto „Alle können Triathlon“ lädt der Pfeffersport e.V. am morgigen 14. September 2024 zum 15. Oranke Open Triathlon ein. Dieser Triathlon ist einzigartig in seiner inklusiven Ausrichtung und Offenheit für alle Starter-Klassen. Hier können alle, egal ob Einsteigerinnen, Neugierige, Familien, ob mit Einschränkung oder ohne an einem inklusiven Sportevent am Orankesee teilnehmen. Unser Triathlon bietet die Möglichkeit, in entspannter und gemeinschaftlicher Atmosphäre an den Start zu gehen – ob als Einzelsportler*in oder im Team, ob Jung oder Alt.

Der Oranke Open Triathlon setzt auf Vielfalt und Teilhabe. Ob beim Schwimmen, Radfahren oder Laufen – jede und jeder kann mitmachen und alle Teilnehmenden können ihre individuellen Stärken einbringen. Wer lieber gemeinsam an den Start geht, hat die Möglichkeit, als Staffel-Team anzutreten. Das Event richtet sich sowohl an ambitionierte Sportler*innen als auch an Anfänger*innen und Familien. So können auch die Jüngsten beim Laufradrennen ihr Können zeigen.

Besonders stolz ist das Oranke Open Team auf die inklusiven Rahmenbedingungen. Denn für Menschen mit Einschränkungen werden gezielt barrierefreie Lösungen geschaffen, um allen die Teilnahme an den unterschiedlichen Wettbewerben zu ermöglichen. Dank der Unterstützung von Berlin-Timing ist auch für eine professionelle Zeitnahme gesorgt. Der Triathlon wird so zu einem besonderen Erlebnis, bei dem alle Teilnehmenden unabhängig von ihren Voraussetzungen, ihr Bestes geben und Teil der Pfeffersportfamilie werden. Allein das dabei sein ist eine einzigartige Erfahrung, die ein starkes Zeichen für eine inklusive Sportwelt setzt.

Weitere Einzelheiten zu dieser Veranstaltung können auf dieser Internetseite zu erfahren.