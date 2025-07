Protest für Barrierefreiheit zum Nachschauen und Nachhören

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Kundgebung mit Freiheitsstatue im Rollstuhl am Brandenburger Tor am 10.9.2024

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Für all diejenigen, die am 10. September 2024 an der Kundgebung und rollenden Demonstration für mehr Barrierefreiheit in Berlin nicht dabei sein konnten, bietet der Nachrichtendienst EU-Schwerbehinderung einen Filmbericht über die Protestaktion auf YouTube. Dabei kommen eine Reihe von Akteur*innen zu Wort und die 5 Meter hohe Freiheitsstatue im Rollstuhl kommt ebenfalls gut ins Bild. Zudem hat EU-Schwerbehinderung einen Mitschnitt der Reden von Jürgen Dusel und Bundeskanzler Olaf Scholz vom Jahresempfang des Behindertenbeauftragten auf YouTube veröffentlicht.

Link zum YouTube-Bericht von EU-Schwerbehinderung über die Kundgebung und rollende Demo unter dem Motto „Barrierefreiheit Jetzt! Versprochen ist versprochen“ vom 10. September 2024

Video von der Demo Barrierefreiheit Jetzt am 10.9.2024 in Berlin

Link zum Filmbericht von EU-Schwerbehinderung mit den Reden von Jürgen Dusel und Olaf Scholz beim Jahresempfang des Bundesbehindertenbeauftragten am 10. September 2024

Jahresempfang des Bundesbehindertenbeauftragten mit Olaf Scholz und Jürgen Dusel