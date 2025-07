Nächster Peer-Austausch zum Arbeiten außerhalb von Werkstätten

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Netzwerk Artikel 3

Berlin (kobinet) Nach einer kleinen Sommerpause findet am Freitag, den 20. September 2024 von 15:00 – 17:00 Uhr das nächste Online-Treffen des Netzwerk von behinderten Menschen, die statt in einer Werkstatt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen) statt. Dies hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) mitgeteilt, die den Austausch im Rahmen des Projekt "Budgetkompetenz - Initiative zum Budget für Arbeit und Ausbildung" koordiniert. Interessierte behinderte Menschen, die Alternativen zu einer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen erreicht haben, bzw. statt in einer Werkstatt auf dem allgemeinne Arbeitsmarkt tätig sein wollen, können sich bis zum 18. September für den Online-Austausch anmelden.

In der Einladung zu dem Treffen heißt es:

„Wir möchten Zeit einplanen für diese Themen:

– Welche Ideen haben wir, dass Werkstatt-Beschäftigte besser informiert werden können? Was funktioniert gut? Wer kann von guten Erfahrungen berichten? Welche guten Strategien gibt es?

– Wie kann die Außen-Vertretung vom Peer-Netzwerk aussehen Wer aus dieser Runde kann sich vorstellen, zum Beispiel auf einer Messe mitzuarbeiten oder in kurzen Videos für Social Media (zum Beispiel Instagram) zu sprechen (das Peer-Netzwerk erklären)?

– Assistenz und Jobcoach

– Und – wir möchten euch auch berichten von einem Gespräch mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das wir noch kurz vor den Sommerferien online führen konnten.“

Für wen diese Veranstaltung ist, das hat das Projekt so beschrieben?

„– Ihr arbeitet mit Hilfe des Budget für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt?

– Ihr macht mit Hilfe des Budget für Ausbildung eine Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt?

– Ihr habt andere Wege gefunden, statt in der Werkstatt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten?

– Oder ihr arbeitet noch in einer Werkstatt, wollt aber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten?“

Die Anmeldung von behinderten Menschen, die außerhalb der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten oder dies wollen, ist noch bis zum 18. September 2024 um 12 Uhr per Mail an [email protected] möglich. Nach der Anmeldefrist wird der Link zur Einwahl des Online-Treffens verschickt.