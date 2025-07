Dokumentation über schwierigen Zugang zur Erwerbsminderungsrente

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: ARD

Berlin (kobinet) "'Lost in Sozialversicherung' – Doku über den schwierigen Zugang zur Erwerbsminderungsrente". Auf das 51minütige Radiofeature mit diesem Titel, das in der Audiothek der ARD eingestellt ist, weist Sabine Lohner heute in ihren Medientipps für die kobinet-nachrichten hin. "Knapp 340.000 Menschen beantragen jedes Jahr eine Erwerbsminderungsrente. Es geht um knapp 1.000 Euro im Monat. Doch 40 Prozent der Anträge werden abgelehnt. Wie kann das sein?", heißt es in der Ankündigung des Radiofeatures von Jörn Klare.

Link zum Radiofeature zur Erwerbsminderungsrente