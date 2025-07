Notruf-App wird in Kürze wieder zum Download zur Verfügung stehen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

nora Notruf App

Foto: IM NRW / Bernd Thissen

Düsseldorf (kobinet) Die beim Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen angesiedelte Geschäfts- und Koordinierungsstelle Notruf-App-System teilte mit, dass die Entwicklungs-Arbeiten an der nora Notruf-App abgeschlossen sind. Sie wird in Kürze wieder zum Download in den App-Stores von Google und Apple zur Verfügung stehen. Wegen hoher Missbrauchs-Zahlen musste "nora“ im September letzten Jahres aus den App-Stores entfernt und die Registrierung ausgesetzt werden. Die Überarbeitung der Registrierung sind nun abgeschlossen. In den nächsten zwei Woche werden bereits installierte Mobile Apps durch die neue App-Version ausgetauscht.

Die neuen Nutzungsbedingungen und die neue Datenschutzerklärung müssen erneut bestätigt werden. Danach kann „nora“ wieder wie gewohnt benutzt werden. Ende September 2024 wird „nora“ auch wieder zum Download zur Verfügung stehen. Bei einer neuen Registrierung wird eine Identifikation über „Postident“ erforderlich. Das ist nötig, um dem Missbrauch der App vorzubeugen. Die Identifikation kann in einer Filiale der Deutschen Post, in einen Videochat oder durch Online-Ausweisfunktionen erfolgen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt dann durch die Registrierung.

Der genaue Termin, wenn die Updates der installierten Apps abgeschlossen ist, wird noch mitgeteilt.