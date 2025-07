Nicht alles geht in Leichter Sprache

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Leichte Sprache verstehen alle

Foto: Pixabay/harishs

SAINT NAZAIRE (kobinet) Das Interesse an Texten in Leichter Sprache wächst weiter, das bestätigt auch Übersetzerin Andrea Halbritter, Zugleich muss sie, bei Bitten, einen Text in die Leichte Sprache zu übersetzen, immer wieder auch erklären, dass sich dabei nicht alle Wünsche erfüllen lassen. Nicht alles geht, auch in Leichter Sprache.

So kann eben Leichte Sprache nicht vor allem abwechslungsreich sein. Texte in Leichter Sprache sollten ebenso mit besonders gestalteten Bildern illustriert werden.

Mehr dazu ist aus einem aktuellen Blog-Eintrag von Andrea Halbritter zu erfahren.