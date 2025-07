Kinder mit Behinderungen beim Kinderschutz besser schützen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Dennis Sonne am Rednerpult im Landtag von NRW

Foto: Dennis Sonne

Düsseldorf (kobinet) Am 12. September 2024 steht folgender Antrag auf der Tagesordnung des Landtags von Nordrhein-Westfalen: "Inklusiver Kinderschutz – wie wir Kinder und Jugendliche mit Behinderungen beim Kinderschutz stärker mitdenken und besser schützen können“. Anlässlich des Antrags erklärte der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dennis Sonne: "Im Jahr 2023 wurde ein neuer Höchststand an Kindeswohlgefährdungen erreicht. Bei mindestens 63.700 Kindern und Jugendlichen wurde Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt festgestellt. Kinder mit Behinderung haben dabei ein viermal so hohes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. Daher bin ich so froh, dass wir das Thema am Donnerstag auf der Tagesordnung haben."

Die Gründe für das Risiko sind nach Ansicht von Dennis Sonne vielfältig und komplex. „Es geht um Risikofaktoren wie Kommunikationsbarrieren, Abhängigkeitsverhältnisse und Mobilitätseinschränkungen. Kinder mit Behinderungen sind zuallererst Kinder, die die gleichen Rechte haben, wie jedes andere Kind auch. Sie haben das Recht genauso vor Gewalt geschützt zu werden, wie alle anderen und brauchen daher besonderen Schutz!“, so der Abgeordnete.