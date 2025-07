bvkm startet inklusives Bildungsprojekt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bücher laden zum Lesen ein

Foto: Pixabay/VECTOR_ STUDIO

DÜSSELDORF (kobinet) Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) hat kürzlich sein neues Projekt „Bildungs-Tandem inklusiv“ gestartet. Das Ziel dieses Projektes ist es, erwachsenen Menschen mit Behinderung den Zugang zu Bildung zu erleichtern. Besonders im Fokus stehen Menschen mit Komplexer Behinderung. Durch gezielte Maßnahmen sollen Barrieren abgebaut und inklusive Bildungszugänge geschaffen werden.

An der Auftakttagung zum Projekt „Bildungs-Tandem inklusiv“ haben rund 120 Interessierte in Hannover und digital teilgenommen. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stand der Austausch über inklusive Bildung und die Herausforderungen, denen Menschen mit Behinderung in diesem Bereich begegnen.

Das Projekt „Bildungs-Tandem inklusiv“ ist auf vier Jahre angelegt. Ziel der Bildungs-Offensive ist es, erwachsenen Menschen mit Behinderung einen besseren Zugang zu Bildung zu eröffnen. Es sollen Entwicklungsprozesse vor Ort angestoßen werden, die insbesondere auch Menschen mit erhöhtem Assistenz- und Unterstützungsbedarf einbeziehen. Bundesweit wird an zwölf Modellstandorten erprobt und ausgewertet, wie Menschen auf vielfältige Weise an Bildung teilhaben können.

Interessierte Bildungs-Tandems können sich noch bis 30. September 2024 beim bvkm bewerben. Ein Tandem besteht aus zwei Personen, von denen mindestens eine selbst mit Behinderung leben sollte. Die Bewerbung erfolgt über ein einfaches Online-Formular. Insgesamt werden 12 Projekte ausgewählt, die neben Beratung und finanzieller Unterstützung auch die Möglichkeit zum Austausch untereinander erhalten und bei ihrem Projekt begleitet werden.