Fahne: Diskriminierung spaltet, Demokratie vereint - Bündnis AGG Reform Jetzt!

Foto: Bündnis AGG Reform Jetzt!

Berlin (kobinet) Unterstützung für die heute, am 10. September 2024, um 10:00 Uhr stattfindende Kundgebung mit anschließender rollender Demo unter dem Motto "Barrierefreiheit Jetzt! Versprochen ist versprochen" kommt auch vom Bündnis AGG Reform Jetzt. Unter dem Motto "Gemeinsam für eine Reform vom AGG und BGG" ludt das Bündnis in seinem aktuellen Newsletter alle Aktiven ein, sich an der Protestaktion zu beteiligen.

„‚Wir wollen, dass Deutschland in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens, vor allem aber bei der Mobilität, […] beim Wohnen, in der Gesundheit und im digitalen Bereich, barrierefrei wird‘, so ist es im Koaltionsvertrag zu lesen. ‚Dazu überarbeiten wir u.a das Behindertengleichstellungsgesetz und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sowie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.‘ Passiert ist bisher wenig, daher findet am 10. September 2024 eine Kundgebung um 10:00 Uhr an der Westseite des Brandenburger Tors mit anschließender rollender Demo von 11:00 bis ca. 13:00 Uhr statt. Wir laden alle Bündnismitglieder ein, sich anzuschließen!“, heißt es in der Rundmail des Bündnis AGG Reform Jetzt.

AGG-Katze: Schluss mit Miezekätzchen: Es braucht ein AGG mit Zähnen

„Mit dabei wird auch das AGG Kätzchen sein“, wie Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung den kobinet-nachrichten mitteilte. „Denn es ist Schluss mit Schmusekätzchen, es braucht ein AGG mit Zähnen“, betonte sie.

Link zum Aufruf zur Kundgebung und rollenden Demo am 10. September 2024 ab 10:00 Uhr am Brandenburger Tor (Westseite zum Reichstag hin)