autismus magazin: Neue Zeitschrift von und mit autistischen Menschen

Info zum autismus magazin 2/2024

Foto: autismus magazin

Berlin (kobinet) Autismus verstehen gelingt nur im Dialog: Das neue autismus magazin bietet mit seinem erfahrenen Autoren*innenteam aus vorwiegend autistischen Menschen und international renommierten Autismus-Expert*innen authentische Einblicke in das Leben von Autistinnen und Autisten. "Fundiert, unabhängig, praxisnah und aus erster Hand", heißt es in der Presseinformation zum neuen Magazin.

„Das Thema Autismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Über Autismus wird gesprochen. Oft unausgewogen, grob vereinfachend, allzu häufig abwertend. Das neue autismus magazin von und mit autistischen Menschen versteht sich als publizistischer Gegenpol zu einer teils verzerrenden, meist unzureichenden öffentlichen Darstellung von Autismus, heißt es in der Presseinformation. „Wir sind davon überzeugt, dass Aufklärung über Autismus nur dann funktioniert, wenn sie von denjenigen kommt, die es am besten wissen – den Autistinnen und Autisten selbst“, sagt Andreas Croonenbroeck, Autist, Chefredakteur und Art Director der deutschsprachigen Publikumszeitschrift. „Nur in einem Dialog auf Augenhöhe gelingt ein Wissensund Erfahrungsaustausch, der wirklichen Erkenntnisgewinn garantiert.“

Ziel der unabhängigen Publikumszeitschrift ist es, Vorurteile und Barrieren abzubauen, Orientierungshilfen zu geben sowie Themen aus dem Autismus-Bereich aus der Innensicht sachlich richtig darzustellen. Dazu beleuchtet das autismus magazin zweimal jährlich Themen aus dem Autismus-Spektrum und blickt dabei über den medizinisch-therapeutischen Tellerrand hinaus. Zum Themenspektrum gehören unter anderem Reportagen, Interviews mit Expertinnen und Experten aus Klinik, Wissenschaft und Forschung, Porträts autistischer Künstlerinnen und Künstler sowie praktische Lebenshilfe und Autismus-News aus aller Welt.

Das hochkarätig besetzte Autorenteam besteht vorwiegend aus autistischen Menschen, aus Therapeutinnen und Therapeuten sowie international bekannten Autismus-Experten wie dem australischen Psychologen und Buchautor Prof. Tony Attwood PhD. Zur Zielgruppe der Zeitschrift zählen Autistinnen und Autisten, Angehörige sowie Fachkräfte, Ärzte, Pädagogen, Personalverantwortliche in Unternehmen, Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen in Arbeitsagenturen, Institutionen und alle anderen interessierten Menschen aller Altersgruppen.

Chefredakteur und Art Director vom autismus magazin ist Andreas Croonenbroeck. Er wurde im Erwachsenenalter mit Autismus diagnostiziert. Stellvertretender Chefredakteur ist Klaus G. Danner, Journalist mit über 30 Jahren Berufserfahrung. Herausgeber des Magazins ist die Medienagentur croonenbroeck communication mit Sitz in Tübingen, Baden-Württemberg. autismus magazin wird bundesweit und im benachbarten europäischen Ausland vertrieben.

Zu bestellen ist die aktuelle Ausgabe 02.2024 des Print-Magazins online zum Preis von 6,80 Euro zuzüglich Versandkosten über www.autismus-magazin.de und über das ebenfalls neu aufgestellte Online-Portal www.autismus-dialog.de.

AUTISMUS DIALOG ist ein Kooperationsnetzwerk von Menschen, die sich der Aufklärung rund um das Thema Autismus verschrieben haben. Dazu zählen Autistinnen und Autisten, klinische Expertinnen und Experten, erfahrene autistische Referenten zum Thema Autismus, Ansprechpartnerinnen in Institutionen sowie Leiterinnen von zahlreichen unabhängigen Selbsthilfegruppen inklusive

Kontakt für weitere Infos.

Andreas Croonenbroeck (ChR): [email protected]

Klaus G. Danner (Stv.), [email protected]