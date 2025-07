Schließt euch dem Protest für Barrierefreiheit an

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Raul Krauthausen - Sozialhelden

Magdeburg / Berlin (kobinet) Eine Reihe von engagierten behinderten Menschen rufen über die sozialen Medien zur Beteiligung an der Kundgebung mit anschließender rollender Demo unter dem Motto "Barrierefreiheit Jetzt! Versprochen ist versprochen" am 10. September 2024 ab 10:00 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin auf. "Bitte um Beteiligung! Schließt Euch dem Protestzug an! Gesetze, die Menschen mit Behinderungen ein selbst bestimmtes Leben ermöglichen, müssen endlich auf den Weg gebracht werden. Gebärdensprachdolmetscher sind vor Ort!!!" Mit diesem Post wirbt beispielsweise die Landtagsabgeordnete von Sachsen-Anhalt und stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv, behinderte Menschen in der SPD, Katrin Gensecke, dazu auf, sich an der Kundgebung und rollenden Demo zu beteiligen.

Über 50 Organisationen haben bereits einen entsprechenden Aufruf für die Umsetzung der versprochenen Reformen des Behindertengleichstellungsgesetz und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz der rot-grün-gelben Regierungskoaltion unterzeichnet.

