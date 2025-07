Paralympics mit guter Stimmung und klaren Worten in Paris beendet

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Paris (kobinet) "Die 17. Paralympics in Paris sind beendet. Die Sommerspiele endeten am Sonntag (08.09.2024) mit einer großen Abschlussfeier und einer Electro-Party im Stade de France. Die Show war wie bereits die Eröffnungsfeier und die Feiern der Olympischen Spiele stimmungsvoll. Wie zum Olympia-Start regnete es aber in Strömen." So heißt es im Bericht der tagesschau über den Abschluss der Paralympics in Paris. Bei der Abschlussfeier wurde aber nicht nur gefeiert, es gab auch eine klare Ansage in Richtung Inklusion. Denn nun gehe es darum, die Welt inklusiver zu gestalten.

„Andrew Parsons, Präsident des IPC, dankte den Organisatoren: ‚Mit den meisten teilnehmenden Ländern, den meisten Frauen, der größten TV-Übertragung haben die Spiele den Rahmen für alle künftigen Spiele abgesteckt. Ihr habt die spektakulärsten Paralympischen Spiele aller Zeiten inszeniert‘, sagte der 47-jährige Brasilianer. ‚Es ist jetzt unsere kollektive Verantwortung, den Schwung der Paralympischen Spiele in Paris 2024 zu nutzen, um die Welt um uns herum inklusiver zu machen'“, heißt es im tagesschau-Bericht über die Abschlussfeier.

Im Hinblick auf die sportlichen Erfolge der deutschen Paralympicsteilnehmer*innen schreibt der Kicker: „Von den Paralympischen Spielen 2021 in Tokio brachten die deutschen Athleten insgesamt 43 Medaillen nach Hause, darunter 13-mal Gold. Im Medaillenspiegel reichte das für Platz 12. In Paris steigerte man sich und holte insgesamt 49-mal Edelmetall – für die Top 10 reichte das aber auch nicht. China wurde indes seiner Rolle als großer Favorit auch in Paris vollauf gerecht – die Athleten aus dem Land der Mitte führen das Ranking klar an, wenngleich ihre Ausbeute nicht ganz so stark war wie noch vor drei Jahren, als man ganze 96 Goldmedaillen gewann.“

Der Blick auf den Medaillenspiegel zeigt, dass die deutschen Athlet*innen 10 mal Gold, 14 mal Silber und 25 mal Silber gewannen.

