Ausstellungstexte des Nationalpark-Haus Juist in Brailleschrift

Nationalpark-Haus-Leiter Jens Heyken mit Sabine Lohner mit Brailletexten

Foto: Nationalpark-Haus

Juist (kobinet) Das Nationalpark-Haus auf Juist ist um ein inklusives Element reicher. Ab sofort sind die Inhalte der Ausstellung auch in Brailleschrift (im Volksmund: Blindenschrift) verfügbar und dadurch für noch mehr Menschen zugänglich. "Ein besonderer Dank gilt Sabine Lohner, die vergangenes Jahr die Ausstellung besucht hatte. Von ihr stammt nicht nur die Idee, sie hat auch die Texte in Brailleschrift übersetzt", heißt es vonseiten des Nationalpark-Haus. Barrierefreiheit ist im Nationalpark-Haus von großer Bedeutung. Daher sind die Mitarbeiter froh, dass man das Angebot nun auf diese Art und Weise erweitern und dadurch eine weitere inklusive Besuchererfahrung schaffen und ermöglichen kann. In der Ausstellung steht auch ein tastbares Modell der Inseln Juist und Memmert mit den umliegenden Wattbereichen.

Am Modell befinden sich zudem drei Hörstationen mit informativen Texten zu verschiedenen Punkten auf der Insel. Über ein Blindenleitsystem verfügen das Nationalpark-Haus leider nicht. Die Mappen mit den Ausstellungstexten in Brailleschrift können Interessierte sich am Tresen ausleihen. Die Texte sind in Vollschrift und in Kurzschrift erstellt worden. Das Team vom Nationalpark-Haus freut sich auf den nächsten Besuch von vielen Gästen, Insulanern und Mitarbeiter.

Link zur Presseinformation der Nationalparkverwaltung