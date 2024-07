Logo: IGEL-Monatsrückblick

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Wenn der Monatsrückblick durch eine Sommergrippe gestört wird", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Juni 2024. Normalerweise befragt der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul zu den behindertenpolitischen Ereignissen im vergangenen Monat. Aufgrund einer Sommergrippe mit beschränkter Sprachfähigkeit drehte Ottmar Miles-Paul dieses Mal den Spieß um und befragte Sascha Lang zu dessen Eindrücken über die behindertenpolitischen Ereignisse im Juni 2024. Herausgekommen ist ein interessanter Perspektivwechsel.

„Normalerweise kommentiert kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul die Geschehnisse des letzten Monats. Doch dieses Mal drehte Ottmar den Spieß um und übernahm spontan die Moderation, da er erkältet war. Sascha Lang kommentiert daher die Ereignisse des Monats Juni, was zu einer interessanten und frischen Perspektive führte. Themen: 30-jähriges Jubiläum der Grundgesetzergänzung: Rückblick und Bedeutung. Europawahlen: Die Wichtigkeit von Katrin Langsiepen als Verbündete und die Rolle Europas für Menschen mit Behinderungen. Tod von Andi Vega: Erinnerung an den Aktivisten und die Frage nach Nachwuchsaktivisten. G7-Staaten und Inklusion: Die neue Priorität der Inklusion und deren mögliche Signalwirkung. Inklusionstage in Berlin: Rückblick auf das Event im Juni. Event ‚Alles Normal‘ in Luxemburg: Organisation durch Sascha Lang im Auftrag des Familienministeriums und Gastauftritt von Ottmar Miles-Paul“, heißt es u.a. in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Juni 2024.

