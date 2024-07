Fachgespräch zur Inklusion in Kultur und Medien im Bundestagsausschuss

Bundestag Symbol

Foto: Bundestag, gemeinfrei

Berlin (kobinet) Der Bundestagsausschuss für Kultur und Medien kommt am Mittwoch, den 3. Juli 2024, um 14:30 Uhr zu einem zweistündigen öffentlichen Fachgespräch über Inklusion in Kultur und Medien im Paul-Löbe-Haus im Sitzungssaal 2.200 zusammen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen sowie in Deutsche Gebärdensprache übersetzt.

„Mit seinen 19 Mitgliedern ist der Ausschuss auf der Bundesebene für den gesamten Themenkomplex Kultur und Medien zuständig. Er kontrolliert zum Beispiel die kulturpolitische Förderpolitik der Bundesregierung, berät über die Zukunft der Deutschen Welle und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, entscheidet über die nationale Filmförderung mit oder diskutiert die Förderung geschichtlicher Lernorte von nationaler Bedeutung“, heißt es in der Ankündigung der öffentlichen Veranstaltung.

