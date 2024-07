Cover des IGEL-Podcast mit Heidrun Loth

Bad Segeberg (kobinet) "Wenn Digitalisierung zum Stress wird - Tipps zum Abbau von Stress durch die neuen Technologien", so lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) der psychologischen Beraterin Heidrun Loth. Der Inklusator Sasch Lang sprach mit Heidrun Loth u.a. darüber, ob und wie es möglich ist, trotz der digitalen Anforderungen zu entschleunigen.

„Heute tauchen wir ein in das Thema der Entschleunigung in der digitalen Welt. Viele von uns fühlen sich oft gehetzt und getrieben durch die neuen Technologien, die unseren Alltag bestimmen. Doch gleichzeitig erleben viele Menschen die Digitalisierung als Segen, da sie Türen zur Inklusion öffnet und neue Möglichkeiten schafft. Es ist sogar denkbar, dass die Digitalisierung in manchen Bereichen menschliche Arbeitskraft ersetzen kann. Ein zentraler Aspekt dieses Wandels ist jedoch die Notwendigkeit, ständig online zu sein – eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist. In dieser Episode diskutieren wir mit der psychologischen Beraterin Heidrun Loth darüber, ob und wie es möglich ist, trotz der digitalen Anforderungen zu entschleunigen. Wir sprechen über Strategien, um eine gesunde Balance zwischen Technologie und persönlicher Entspannung zu finden“, heißt es in der Ankündigng des IGEL-Podcast.

Link zur Episode des IGEL-Podcast zum Thema Digitalisierung und Stress

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast