Neues Cafe von Inklusionsunternehmen in Köln

Köln (kobinet) "In Köln hat ein weiteres Inklusionsunternehmen eröffnet: Das Café 'Tom am Platz' bietet Menschen mit Behinderung Jobs auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Aktion Mensch unterstützt das Projekt mit 100.000 Euro. Unser Video wird dir sicher Appetit auf die angebotenen Köstlichkeiten machen – und vielleicht Lust auf einen baldigen Besuch in Köln?", heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch.

„Das Café ‚Wo ist Tom?‘ in Köln-Lindenthal ist schon seit 2013 Kult. Jetzt hat die Lebenshilfe Köln mit ‚Tom am Platz‘ ein zweites Café in Köln-Sülz eröffnet. Egal ob Frühstück, ein kleiner Snack, Mittagessen oder selbstgebackener Kuchen: Die Mitarbeiter*innen des Cafés am Elisabeth-vom-Mumm-Platz haben alles, was das Herz ihrer Kund*innen begehrt. Auch das neue Café ‚Tom am Platz‘ ist ein Inklusionsunternehmen. Menschen mit Behinderung finden hier Jobs auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Benannt wurden beide Cafés nach Tom Mutters, dem Gründer der Lebenshilfe“, heißt es im Beitrag der Aktion Mensch

Link zum Beitrag der Aktion Mensch