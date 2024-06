Übergangsfeier für Andi Vega am 12. Juli in München

Sharepic für die Übergangsfeier für Andi Vega am 12. Juli 2024 in München

Foto: privat

München (kobinet) "Für die letzten Ehre unseres dickschädeligen Piraten der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, dem unermüdlichen Streiter für Rechte und Freiheit von von behinderten Menschen, einschließlich Sexualität, Sinnlichkeit und Lebensfreude ... lasst uns zusammen kommen um ihn zu verabschieden. Da Andis Körper die letzte Reise in heimische Gefilde nach Darmstadt antritt, möchten wir alle nahen Freunde, Familie und Wegbegleiter zu einer kleinen, aber feinen Trauerfeier am 12.07. ab 15 Uhr einladen. Der Ort steht noch nicht 100% fest, da wir erst sehen wollen, wie viele Rollis dabei sind und hinein passen. Daher bei Interesse bitte unbedingt anmelden!!!", so heißt es in einem Facebook-Post von Deva Bhusha Carola Glöchner, die Andi Vega über viele Jahre hinweg sehr nahe stand

„Geplant ist ein Restaurant, aber wir bitten euch herzlichst, euer Essen selbst zu bezahlen. Zum Anstoßen wird natürlich genug vorhanden sein. Wir wollen auf Andi anstoßen, ihm die letzte Ehre erweisen, indem wir ihn feiern mit Geschichten, die wir uns zu erzählen haben über ihn und mit ihm. Wir wünschen uns ein Fest, bei dem er selbst viel Freude gehabt hätte. Andi war ein Pirat, ein Dickschädel und Genussmensch. Gebt ihm die Ehre, in dem Leben und Lieben bis zum letzten Atemzug genießt…. Anmeldung und Info bitte unter: [email protected]„, heißt es weiter im Facebook-Eintrag.

Link zum Hinweis auf die Übergangsfeier für Andi Vega auf Facebbok