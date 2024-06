Logo: PRO RETINA Deutschland

Foto: PRO RETINA Deutschland

Bonn (kobinet) Ein Krankenhausaufenthalt ist für Menschen mit Seheinschränkung eine besondere Herausforderung. Oftmals sind es kleine verbale Hilfen, die ihnen die Orientierung erleichtern. Das ist eine der Botschaften, die PRO RETINA mit der Kampagne "Seheingeschränkt im Krankenhaus“ transportiert. In Hessen ist die Idee auf fruchtbaren Boden gefallen. Gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, der Hessischen Krankenhausgesellschaft und den Hessischen Patientensicherheitsbeauftragten transportiert die Selbsthilfeorganisation jetzt die wichtigsten Empfehlungen mit Infomaterial und Schulungen in die Krankenhäuser des Landes.

„Ich freue mich sehr, dass dieses Schulungsmaterial zur Verfügung steht, um das Klinikpersonal für Patientinnen und Patienten mit Sehbeeinträchtigung zu sensibilisieren. Viele kurze Erklärungen und Informationen seitens des medizinischen Personals über das, was geschieht, helfen sehbeeinträchtigten Menschen, mit dieser für sie ungewohnten und teilweise belastenden Situation umzugehen“, so die hessische Gesundheitsministerin Diana Stolz

Wer hat das Zimmer betreten? Was passiert bei der Untersuchung? Wo liegen die Tabletten? „Indem die Mitarbeitenden mit dem Patienten sprechen, können sie ihm helfen, sich zurechtzufinden“, erklärt Heike Ferber, Arbeitskreisleiterin und Beraterin bei PRO RETINA. Diese leicht umsetzbaren Empfehlungen sind in einem Flyer zusammengefasst, der in den hessischen Kliniken verteilt wird. Zusätzlich führt PRO RETINA Schulungen durch, um das Klinikpersonal für die Bedürfnisse von seheingeschränkten Menschen zu sensibilisieren. Dabei sind es oft Kleinigkeiten, die den Patientinnen und Patienten, aber auch dem Klinikpersonal helfen. Denn wenn der Patient informiert ist, kann er viel mehr eigenständig machen. Weiß der Patient beispielsweise, wo das Tablett mit dem Essen steht und das Besteck liegt, kann er alleine essen. Das spart auch dem Personal wertvolle Zeit, die es für die Pflege und Versorgung braucht.

2023 hat PRO RETINA die Kampagne „Seheingeschränkt im Krankenhaus“ gestartet, um die Pflege von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen zu professionalisieren. „Den Verantwortlichen in Hessen ist es zu verdanken, dass jetzt im ersten Bundesland seheingeschränkte und blinde Patienten in den Krankenhäusern wertvolle Unterstützung erhalten“, freut sich Dario Madani, Geschäftsführer von PRO RETINA und Initiator der Kampagne, und appelliert: „Das Vorbild von Hessen sollte in ganz Deutschland Nachahmer finden. Wir wünschen uns, dass überall das Krankenhauspersonal sicher ist bei der Pflege und Versorgung von Menschen mit Seheinschränkung und den Betroffenen hilft, den Krankenhausaufenthalt gut zu bewältigen.“