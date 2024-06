Countdown läuft: Noch 1 Jahr zum Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgestzes

Logo: Bundesfachstelle Barrierefreiheit BFSG 2025

Foto: Logo: Bundesfachstelle Barrierefreiheit

Berlin (kobinet) Der Countdown läuft: Heute, am 28. Juni 2024, ist es genau noch 1 Jahr hin, bis das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vollumfänglich in Kraft tritt. Ab diesem Zeitpunkt müssen einige Produkte und Dienstleistungen barrierefrei sein. Wir haben eine Webinar-Reihe veröffentlicht, die über das Gesetz aufklärt und Tipps zur Umsetzung gibt." So heißt es im aktuellen Newsletter der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Während sich das Gesetz in weiten Teilen auf die digitale Barrierefreiheit beschränkt, streiten derzeit behinderte Menschen für die Reform des Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) um beispielsweise auch den barrierefreiheit Zugang für Gehbehinderte zu sichern.

Videos der Webinar-Reihe „BFSG 2025“ online abrufbar

Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit hat speziell für die Zielgruppe E-Commerce eine Webinar-Reihe zu Themen und Fragen rund um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) veranstaltet. Die Videos der einzelnen Webinare sind jetzt online. In den Webinaren werden verschiedene Schwerpunktthemen behandelt. Neben den gesetzlichen Grundlagen geht es um praktische Beispiele zur Umsetzung, Beispiele zur Netzwerkarbeit, die Sensibilisierung zum Thema digitale Barrierefreiheit und die Vorteile digitaler Barrierefreiheit. Alle Videos haben Untertitel und sind auch in Deutscher Gebärdensprache. Neben den Videos gibt’s Handouts mit weiterführenden Informationen und Links zum jeweiligen Thema.

Link zu den Videos der Webinar-Reihe „BFSG 2025“:

www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/webinare-bfsg-2025