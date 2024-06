Gemeinsam für Inklusion und Klimagerechtigkeit am 5. Juli in Erfurt

Plakat für die Demo am 5. Juli 2024 ab 16:00 Uhr am Anger in Erfurt

Foto: privat

Erfurt (kobinet) "Gemeinsam für Inklusion und Klimagerechtigkeit", unter diesem Motto demonstrieren am 5. Juli 2024 um 16 Uhr behinderte und nichtbehinderte Menschen auf dem Angerdreieck in Erfurt für die Rechte von Menschen mit Behinderung und Klimagerechtigkeit. Dabei sollen auch die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankerten Maßnahmen zur Barrierefreiheit lautstark eingefordert werden, wie Nancy Frind den kobinet-nachrichten mitteilte. Organisiert wird die Demo von der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauen mit Behinderungen in Thüringen (lafit_thueringen) und Fridays for Future Erfurt. Nancy Frind, die an der Organisation der Veranstaltung mitwirkt, freut sich vor allem über die Zusage von Katrin Langensiepen als Rednerin bei der Kundgebung. Sie hat für die Grünen erneut den Einzug ins Europaparlament geschafft.

Vor Ort werden die Gebärdensprachdolmetschung und genügend Sitzgelegenheiten geboten. „Viele Organisationen aus ganz Thüringen werden vor Ort sein und mit Reden und Infoständen informieren. Sei dabei und setze ein Zeichen für eine inklusive und nachhaltige Zukunft für alle Menschen!“, heißt es im Aufruf für die Veranstaltung.

Besonders jetzt, da die im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP verankerten Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit vor allem vom FDP-geführten Finanziministerium und vom ebenfalls FDP-geführten Justizministerium blockiert werden, ist es nötiger denn je, auf die Straße zu gehen und die Rechte behinderter Menschen einzufordern, zeigt sich Nancy Frind im Vorfeld der Veranstaltung kämpferisch.