10. Lesung von Franz-Josef Wagner zur Selbsthilfe und Selbstfindung

Cover des Buchs Hinfallen, Aufstehen Weitergehen

Foto: PARANUS

Kaiserslautern (kobinet) "Hinfallen, Aufstehen, Weitergehen - Recovery durch Selbsthilfe", so lautet der Titel des im April 2024 erschienenen Buchs von Franz-Josef Wagner und Cornelia Schäfer, das im Psychiatrie Verlag veröffentlicht wurde. "Es tat mir wohl, dass meine Psychiatrie-Erfahrung jetzt nicht mehr nur Makel und ohnmächtig ertragenes Schicksal war, sondern auch Quelle von Kompetenz und politischer Teilhabe. Ich war zwar immer noch ein kleines Licht, aber immerhin, ich leuchtete", wird Franz-Josef Wagner in der Buchbeschreibung zitiert. Nun teilte Franz-Josef Wagner den kobinet-nachrichten mit, dass am 1. Juli 2024 um 17:00 Uhr in der Freidenskapelle, Friedenstraße 42, in 67657 Kaiserslautern bereits seine zehnte Lesung aus dem Buch stattfindet. "Selbsthilfe als Selbstfindung" lautet der Titel für die kostenfreie Lesung in Kaiserslautern, für die keine Anmeldung nötig ist.

Eingeladen zur Lesung hat die Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie Stadt und Landkreis Kaiserslautern.

Das 144 Seiten starke Taschenbuch mit der ISBN 978-3-96605-226-9 ist im Buchhandel erhältlich und kostet 20 Euro.

Link zum kobinet-Beitrag vom 6. April 2024 über die Veröffentlichung des Buches mit weiteren Infos