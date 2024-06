Förderverein kämpft um Erhalt des Aura-Hotels in Boltenhagen

Gut geschlafen und ausgeruht in die Tage des Urlaubs gehen

Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

BERLIN (kobinet) Direkt an der Strandpromenade von Boltenhagen steht das AURA-Hotel ,,Ostseeperlen Boltenhagen“. Es ist vor allem auf Gäste vorbereitet, die als Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Erblindung, sich im Sommer zur Ferienfreizeit dort erholen möchten und bietet in den Monaten des Herbstes, Winters und Frühlings Raum zu vielfältigen Veranstaltungen und Seminaren. Der "Fördervereins für die Ostseeperlen e.V." wurde gestern am Abend mit der Absicht konfrontiert, dieses Hotel zu schließen. Die Entscheidung dazu soll am 06. Juli 2024 fallen.

Das würde das Ende dieser Erholungs-, Begegnungs- und Bildungseinrichtung in Boltenhagen zum 31. Dezember 2024 bedeuten.

„Wir werden eine Schließung des Hauses Seeschlösschen nicht ohne Widerstand hinnehmen“, stellt dieser Förderverein fest und möchte die Öffentlichkeit sowie die Community der blinden und sehbehinderten Menschen in diesen Widerstand mit einbeziehen.

Bisher konnten wir davon ausgehen, stellt der Förderverein fest, dass der Verkauf des Hauses „Waldfrieden“ nicht nur die drohende Insolvenz des Blinden- und Sehbehinderten-Vereins Mecklenburg-Vorpommern (BSVMV) e.V. abwenden kann, sondern auch die nötigen Instandsetzungsmaßnahmen im Haus Seeschlösschen ermöglicht. Dem Verkauf des Hauses Waldfrieden hätten der Förderverein „Ostseeperle Boltenhagen“ zugestimmt, um eines der mittlerweile letzten Aura Hotels für blinde und sehbehinderte Menschen vor der Schließung zu bewahren.

Der Förderverein für die Ostseeperlen fordert alle Mitstreiter, hier speziell auch den Verwaltungsrat und alle Verantwortlichen in der Blindenselbsthilfe, auf, sich mit dem Förderverein gemeinsam für den Erhalt unseres Hauses Seeschlösschen einzusetzen. Alle, die diese Forderung ebenfalls unterstützen möchten, können das durch ein Unterzeichnen dieser Online Petition tun.