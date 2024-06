Titelbild: 20 Lügen über schulische Inklusion in Baden-Württemberg

Foto: LAG BW GLGL

Stuttgart (kobinet) "20 Lügen über schulische Inklusion in Baden-Württemberg", so heißt die neue Publikation der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg "Gemeinsam leben - gemeinsam lernen" (LAG BW GLGL). Entstanden ist das Büchlein aus einer instagram-Serie, die Vorstandsfrau Kirsten Ehrhardt konzipiert, getextet und geknetet hat. Nach zwei Elternratgebern ist es schon die dritte Informationsbroschüre, die die LAG BW GLGL geschrieben hat. Und das hat grute Gründe, wie es in einer Presseinformation heißt.

„Noch immer kursieren viele Fehlinformationen, Halbwahrheiten und Märchen über schulische Inklusion im Land“, hat Kirsten Ehrhardt festgestellt. Sie ist sicher: Gut informierte Eltern sind auch starke Eltern. „Mit diesem Büchlein in der Hand können Sie, wenn Ihnen wieder einmal etwas vom Pferd erzählt wird, sagen: Stopp, das stimmt so nicht!“

Das Lügen-Heft kann gegen einen kleinen Unkostenbeitrag unter [email protected] bestellt werden.