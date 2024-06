Barbara Sima-Ruml auf Platz 11 der österreichischen Grünen gewählt

Barbara Sima-Ruml

Wien (kobinet) Wie wichtig es ist, dass behinderte Menschen, die sich für Inklusion einsetzen, in Parlamenten vertreten sind, das hat sich immer wieder gezeigt. In Österreich hat nun mit Barbara Sima-Ruml eine engagierte Rollstuhlnutzerin eine Chance, über die Grünen in den österreichischen Nationalrat gewählt zu werden. Darauf macht der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS aufmerksam. "Unter den Gewählten befindet sich auch Barbara Sima-Ruml, die den 11. Platz belegte. Sie erzielte bei der Wahl einen beeindruckenden Erfolg und erreichte mit 85,7 % der Stimmen diesen Platz. In ihrer Rede hielt sie fest: 'Eine Sache ist sicher – Inklusion ist GRÜN'", heißt es im BIZEPS-Bericht über den Grünen Bundeskongress in Wien, bei dem am 22. Juni 2024 die Plätze 1 bis 12 des Bundeswahlvorschlags für die Nationalratswahl 2024 gewählt wurden.

Im BiZEPS-Bericht heißt es aber auch: „Es ist wichtig zu betonen, dass der 11. Platz auf der Bundesliste kein sicheres Mandat, sondern ein Kampfmandat darstellt.“ Dies hat unter anderem mit dem etwas komplizierten österreichischen Wahlsystem zu tun, das im BIZEPS-Beitrag kurz erläutert wird.

„Erinnert ihr euch noch an die großartige Theresia Haidllmayr? Nun steht wieder eine wunderbare Frau mit Behinderungen auf der Grünen Bundesliste für die Nationalrstswahl: Die Expertin für bauliche Barrierefreiheit und zweifache Mutter Barbara Sima-Ruml“, heißt es in einem Post der Österreichischen Behindertenrats auf X.

