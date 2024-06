Mut-Tour wieder unterwegs

Über Depressionen reden - Mut-Tour auf dem Leipziger Marktplatz

Berlin (kobinet) Die Mut-Tour ist wieder unterwegs in Deutschland. Zehn Tandemteams auf dem Fahrrrad und zwei Wanderteams mit und ohne Pferdebegleitung sind in diesem Sommer dabei. Nach dem Start am 1. Juni in Bremen und 3 800 Kilometern wird am 3. September das Ziel in Osnabrück erreicht. Die Tour will ein starkes Zeiche für weniger Angst und Scham im Umgang mit Depression setzen. "Bei Depressionen soll keiner allein bleiben", sagte eine Leipzigerin dem kobinet-Koresspondenten. Sie hat mit ihrer Tochter die Tandemtour von Pönitz bis auf den Marktplatz der Messestadt begleitet.

Hier wie in den anderen Etappenorten erfuhren Betroffene und Angehörige ermutigende persönliche Erfahrungen über Therapiemöglichkeiten und Selbsthilfe. Eine lebendige Öffentlickeitsarbeit versorgte zugleich die lokale Presse mit Informationen.

„Die MUT-TOUR ist ein Aktionsprogramm, bei dem Menschen mit und ohne Depressionserfahrung zusammenkommen, um sich für einen offenen Umgang mit dem Thema Depressionen stark zu machen. Jeden Sommer bewegen sich hunderte Menschen durch Deutschland, um ein Zeichen zu setzen und unsere Botschaft ins Land zu tragen: Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Sie ist behandelbar. Ein offenes Miteinander hilft allen. Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit gelingt es, jedes Jahr Millionen Menschen zu erreichen. Gemeinsam Schritt für Schritt, für eine Gesellschaft, in der angst- und schamfrei mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird“, ist auf der Webseite der einzigartigen Initiative zu lesen.

Die Tour wurde 2012 von dem Bremer Sebastian Burger ins Leben gerufen. Mut fördern e.v. ist der Träger, der Kooperationspartner und Sponsoren gefunden hat. Burger leitet inzwischen auch das Projekt der ersten Online-Karte für alle Hilfs- und Präventionsangebote im Bereich psychischer Gesundheit in Deutschland.. „Ehrenamtliche Mitarbeit ist hier weiter gefragt“, sagte Burger dem kobinet-Korrespondenten.

Scouts können den MUT-ATLAS mit neuen Angeboten „füttern“: Alles, was du brauchst, ist ein Internetzugang und schon kann es losgehen – wann es dir passt und wo es dir passt. So entsteht eine verlässliche und umfassende Übersicht, die vielen Menschen eine wichtige Orientierung bieten kann.

