IGEL-Podcast zur Geschichte der Grundgesetzergänzung in Artikel 3

Bad Segeberg / Berlin (kobinet) "Die Geschichte der Grundgesetzergänzung in Artikel 3", so lautet der Titel der aktuellen und mittlerweile 191. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der erfolgreiche Kampf der Behindertenbewegung für die Änderung des Grundgesetzes in den Jahren 1990 -1994 ist bisher wenig bekannt und bisher noch nicht umfassend dokumentiert. H.-Günter Heiden hat sich daher daran gemacht, diese Geschichte in Form seines am 19. Juni 2024 erschienenen Buches 'Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetzergänzung 1990-1994“ aufzuarbeiten. Der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang veröffentlichte daher ein Tag nach Erscheinen des Buches ein Interview mit dessen Autor H.-Günter Heiden über Aspekte der Entstehungsgeschichte der Aufnahme des Benachteiligungsverbots behinderter Menschen ins Grundgesetzt, über dessen Bedeutung und über die weiteren Perspektiven auf dem Weg zur Gleichstellung behinderter Menschen.

„H.- Günter Heiden: ‚Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetzergänzung 1990-1994“. Beltz Juventa 2024, 222 Seiten. Print: 38,- Euro, ePub und PDF 34,99 Euro. Ab 19. Juni 2024 im Buchhandel. Im Jahr 2024 gibt es für unsere Demokratie zwei bedeutende Jubiläen: 75 Jahre Grundgesetz und 30 Jahre Grundgesetzergänzung. In Artikel 3 Absatz 3 heißt es seit 1994 ‚Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.‘ Doch der erfolgreiche Kampf der Behindertenbewegung für die Änderung des Grundgesetzes in den Jahren 1990 -1994 ist wenig bekannt und bisher noch nicht umfassend dokumentiert. ‚Das vorliegende Buch ist deshalb ein Beitrag zur Aneignung der eigenen Geschichte. Es zeichnet den erfolgreichen Kampf der Behindertenbewegung aus meiner Perspektive als damaliger Aktivist und Zeitzeuge nach und ist damit ein wichtiges Dokument der deutschen Verfassungsgeschichte und der Disability History‘, betont H.-Günter Heiden. Mit einem Vorwort von Theresia Degener und einem Nachwort von Sigrid Arnade. Im Podcast sprechen wir über die Geschicht und ihre Auswirkungen auf die heutige Behindertszene und die UN-BRK. Infos zum Buch und wo man es bestellen kann, gibt es hier: https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/produkte/details/52995-behindertenrechte-in-die-verfassung.html„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast von Sascha Lang mit H.-Günter Heiden.

