Werkstattkritischer Roman Zündeln an den Strukturen kommt nach Bayern

Ottmar Miles-Paul mit Roman Zündeln an den Strukturen

Foto: LB Bremen

München / Oberaudorf (kobinet) Der werkstattkritische Roman "Zündeln an den Strukturen" kommt nun auch nach Bayern. Am 24. Juni findet um 18:00 Uhr eine Lesung in einer inklusiv ausgerichteten Schule in Oberaudorf bei Rosenheim statt und am 25. Juni um 18:00 Uhr gibt es eine Lesung im Café im Kult9 in München. Darauf und vor allem auf die damit verbundenen Diskussionen freut sich der Autor des Reportage-Roman über die Situation in Werkstätten für behinderte Menschen und Alternativen dazu, Ottmar Miles-Paul, besonders. Denn fast wöchentlich regt sich der Behindertenrechtler darüber auf, dass díe Landesregierung von Bayern nicht nur entgegen aller Empfehlungen und Diskussionen zur UN-Behindertenrechtskonvention verkündet, dass Werkstätten für behinderte Menschen Teil eines inklusiven Arbeitsmarktes seien. Vor allem ärgert Ottmar Miles-Paul, dass vor allem in Bayern ständig neue Millionenbeträge in Aussonderungssysteme wie Werkstätten und Wohnheime gepumpt werden, statt inklusive Alternativen mit diesem Geld zu fördern

„Nach Lesungen in Kassel, Bremen, Marburg, Mainz, Berlin, Brandenburg und Hamburg sowie zwei Online-Lesungen freue ich mich, dass die zehnte und elfte Lesung des im August 2023 erschienenen Romans in Bayern stattfinden. Denn das Salz in der Suppe bei den Romanlesungen sind die engagierten Diskussionen. Vor allem freue ich mich, dass dabei meist über den sonst üblichen Schlagabtausch beim Thema Werkstätten für behinderte Menschen hinaus anhand der Geschichte und der Akteur*innen des Romans verstärkt darüber geredet wird, wie es behinderten Menschen in Werkstätten geht. Mir ist dabei wichtig, dass diejenigen, die sich verändern wollen, die mit der geringen Bezahlung oder einer ungerechten Behandlung, aber auch der Exklusion in die Sonderwelt der sogenannten Werkstätten für behinderte Menschen nicht zufrieden sind, Alternativen und eine gute Unterstützung orientiert an ihren Wünschen und Bedarfen bekommen“, erklärte Ottmar Miles-Paul im Vorfeld der in Bayern anstehenden Lesungen aus seinem Roman.

Die Tour nach Bayern geht am 24. Juni 2024 um 17:00 Uhr los mit einer Besichtigung der Privaten Petö Schule, Rosenheimer Str. 118, in 83080 Oberaudorf. Um 18:00 Uhr beginnt dort dann die Lesung verbunden mit einer Podiumsdiskussion. „Der Eintritt ist frei, wir freuen uns über Spenden! Für die bessere Planung bitten wir um Anmeldung unter [email protected]„, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung in Oberaudorf. Als Leseassistenz konnte der sehbehinderte Autor u.a. Frederik Dahnk, einen ehemaligen Schüler der Schule gewinnen. Frederik Dahnk hat vor kurzem in einem Kurzfilm seinen Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek Rosenheim vorgestellt, den er im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres inne hatte.

Link zur Ankündigung der Lesung in Oberaudorf vom 12. Juni in den kobinet-nachrichten

Link zum Film mit Frederik Dahnk

Am 25. Juni nutzt Ottmar Miles-Paul, der das Projekt Gute Nachrichten zur Inklusion des NETZWERK ARTIKEL 3 koordiniert, zum Besuch der MiA gGmbH, die Münchner inklusive Arbeitswelt gemeinnützige GmbH, in München. Dort informiert er sich über inklusive Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für behinderte Menschen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten.

Am 25 Juni 2024 findet dann abends von 18:00 bis 20:00 Uhr eine kostenfreie Lesung mit Diskusison aus dem Roman Zündeln an den Strukturen im Café im Kult9, Blutenburgstr. 71, in 80636 München statt. Der Behindertenbeauftragte der Landeshauptstadt München, Oswald Utz, wird dabei ein Grußwort sprechen. In der Ankündigung der Veranstaltung, die von der Offene Behindertenarbeit evangelisch in der Region München (OBA) organisiert wird, heißt es u.a.:

„Im Buch geht es darum: „Sie haben es tatsächlich getan und sind selbst überrascht, dass sie zu einer solchen Tat fähig waren. Bestimmt hunderte Male hatten sie mit wachsender Frustration durchgespielt, wie sie sich gegen die Ungerechtigkeiten in der Werkstatt für behinderte Menschen wehren können. Nun haben Helen Weber und ihre beiden Freunde das Werkstattgebäude in Brand gesetzt.“ (Klappen•text vom Buch). Wir diskutieren dann: Was wäre, wenn es keine Werkstatt für behinderte Menschen mehr gäbe? Was würden behinderte Menschen arbeiten? Sie müssen sich nicht anmelden! Melden Sie sich mit Fragen gern bei Hannah Fröhler: [email protected]„

Für all diejenigen, die sich die Kosten von 17 Euro für den Roman nicht leisten können oder wollen, bietet der Autor auch einen kostenfreien Download des Romans in der Online-Bibliothek bidok an.

Link zur kostenfreien Möglichkeit zum Lesen und zum Download des Romans in der Online-Volltextbibliothek bidokbib

Link zu den Infos und zum kostenlosen Herunterladen des Roman von Ottmar Miles-Paul auf bidok

Angaben zum Roman:

Ottmar Miles-Paul, Katrin Grund „Zündeln an den Strukturen“ – Reportage-Roman, Verlag epubli 2023, 288 Seiten.

Im Buchhandel erhältlich: ISBN-Nummer 9783757579388, als E-Book: ISBN-Nummer 9783757579760.

Oder direkt beim Verlag: 17,00 Euro plus 2,95 Euro Versandkosten, E-Book zum Preis von 5,95 Euro. Link:

https://www.epubli.com/?s=Z%C3%BCndeln+an+den+Strukturen

Link zu weiteren Infos zum Roman und zu weiteren Lesungen:

http://www.nw3.de/index.php/664-roman-zuendeln-an-den-strukturen-befeuert-diskussion-um-reform-des-werkstaettensystems