Jedes Kind hat Urlaub und Erholung verdient

Familienglück gehört zum Leben

Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

HANNOVER kobinet) Wenn heute Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen in die Sommerferien gehen, dann fahren mit ihren Familien in den Urlaub. Gerade Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern können sich das nicht leisten. Nach Ansicht des Sozialverbands Deutschland (SoVD) in Niedersachsen hat jedoch jedes Kind Urlaub verdient – unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Deshalb fordert er von der Landesregierung, betroffene Familien besser zu unterstützen.

Über 40 Prozent der Alleinerziehenden in Niedersachsen fehlen die finanziellen Mittel, um wenigstens für eine Woche im Jahr mit ihren Kindern Urlaub zu machen. „Das sind erschreckende Zahlen. Angesichts der Tatsache, dass in Niedersachsen mehr Menschen von Armut betroffen sind als im Bundesdurchschnitt, ist das aber auch kein Wunder“, stellt Dirk Swinke, Vorstandsvorsitzender des SoVD in Niedersachsen, fest. Dabei sei es gerade für Kinder aus Familien mit wenig Geld wichtig, sich für ein paar Tage abseits des Alltags zu erholen. „Wir sprechen hier gar nicht von einer teuren Flugreise. Ein kurzer Urlaub im eigenen oder benachbarten Bundesland, an der See oder in den Bergen reicht schon, um mal aus der Wohnung zu kommen, etwas anderes zu sehen und zu erleben“, betont Swinke.

Dies sei besonders wichtig, da betroffene Kinder in ihrem Alltag sowieso schon häufig benachteiligt seien. „Vieles, was im Sommer Spaß macht, ist mit Geld verbunden. Oft gibt das Budget noch nicht einmal einen Schwimmbadbesuch oder ein Eis her“, so der Vorstandsvorsitzende.

Deshalb fordert Niedersachsens größter Sozialverband von der Landesregierung, die Fördermittel für betroffene Familien aufzustocken. „Es gibt zwar ein entsprechendes Programm. Das Geld aus diesem Topf reicht aber maximal für 1.500 Familien“, sagt Swinke.