Firefox Version mit automatischer Generierung von Bildbeschreibungen

Bild mit Bildbeschreibung von Firefox

Foto: mozilla

Wien (kobinet) Die Anpassung der Technik an Anforderungen für deren barrierefreie Nutzung ist eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft. So hat beispielsweise das weitgehend barrierefrei ausgelegt iphone von Apple blinden und sehbehinderten Menschen viele Türen zur Welt der Informationen geöffnet. Nun gibt es weitere Neuigkeiten in Sachen Bildbeschreibungen: "Für blinde und sehbehinderte Menschen sind Screenreader zentral für die Nutzung des Computers. Sie übersetzen Textinhalte so, dass sie entweder akustisch oder mittels Braillezeile taktil wahrnehmbar werden. Firefox Nightly Version 130 bietet jetzt auch automatisch durchgenerierte Bildbeschreibungen." Dies berichtet Markus Ladstätter in einem aktuellen Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienstes BIZEPS.

„Wie Hacks mozilla berichtet, bietet die Firefox Nightly Version 130 eine automatische Erstellung von Alternativtexten per KI, lokal auf dem Computer. Durch die Hinzufügung von Textbeschreibungen werden Screenreader für Menschen mit Sehproblemen effektiver. Der Textgenerator arbeitet mittels Künstlicher Intelligenz, basierend auf GPT-2 und Vision Transformer. Der KI-Textgenerator wird lokal laufen, ohne auf Online-Dienste zuzugreifen zu müssen, das verringert den Datenaustausch und bringt Vorteile für den Datenschutz und den Ressourcenverbrauch“, heißt es u.a. im BIZEPS-Bericht.

Link zu weiteren Infos im BIZEPS-Bericht