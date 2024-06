Aktion in Uder als Reaktion auf die Europawahl-Ergebnisse

Bild von der Wahlaktion in Uder vom 10. Juni 2024

Foto: Jenny Bießmann

Uder (kobinet) Im Rahmen der 25. Peer Counseling Weiterbildung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) haben die Teilnehmenden im thüringischen Uder die Europawahl verfolgt und mit Entsetzen die Ergebnisse wahrgenommen. Uder ist der Wahlbezirk von Björn Höcke, der sich u.a. auch abwertend über die schulische Inklusion geäussert hatte. "Aus diesem Grund mussten wir alle einfach aktiv werden. Wir haben uns am Abend eine kleine Aktion überlegt, bei der wir nach den Instagram Stars Siegfried und Joy eine Zauberaktion machten, bei der wir ein AfD-Plakat verschwinden ließen. Im Hintergrund standen Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen", berichtet Jenny Bießmann und verweist auf ein entsprechendes Video von der Aktion.

„Menschen mit Behinderung beobachten mit großer Sorge die aktuellen Geschehnisse in Deutschland und appellieren an die gesamte Gesellschaft, wieder den Blick für alle zu haben. Mit dem Motto: ‚#noafd Kein Platz für Diskriminierung‘ sprechen wir alle Gruppen an, die von Diskriminierung bedroht sind, aktiv zu werden“, heißt es in der Erläuterung zur Aktion.

Link zum Video zur Aktion:

https://youtube.com/watch?v=1FawQLvAL1g%3Fsi%3DjA-qQoABZKDVNNRO

Link zum Bericht über die Aktion auf der Internetseite der Fachstelle Antidiskriminierung Beratung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL)