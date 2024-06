Trauer um Andy Vega

Bild von Andreas Vega mit großem buntem Schirm im E-Rolli und mit seinem Hund

Foto: privat

München (kobinet) Viele Weggefährt*innen von Andreas Vega trauern über den unerwarteten Tod des langjährig in der Behindertenbewegung Aktiven aus München. So auch die Redaktion der kobinet-nachrichten, bei denen Andy Vega seit vielen Jahren unermüdlich ehrenamtlich mitgearbeitet hat. "RIP. Andreas Vega. Das wird Andis letzter Post, den ich einfach mal hiermit auf den Weg schicke ... Leider ist Andi heute Abend am 18. Juni auf seine letzte Reise gegangen. Wenn ihr ihm noch etwas schönes mit auf den Weg geben wollt, fühlt euch frei in den Kommentaren ihm eure Wünsche mitzugeben", schrieb Deva Bhusha Glöckner auf dem Facebook-Accont von Andreas Vega.

Link zum Facebook-Eintrag zum Tod von Andy Vega

– Eine kobinet Vereins- bzw. Redaktionssitzung ohne die kritischen Anmerkungen und Ideen von Andy Vega

– eine Klausurtagung oder Mitgliederversammlung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) ohne Andy, der auch im tiefsten Winter in seinem Bus auf dem Campingplatz mit seinem Hund und seinem Assistenten übernachtete

– ein Sommercamp zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in Duderstadt ohne Andy, der nicht nur einen Sommercamp-Song kreiert, sondern auch über viele Jahre mit dem barrierefreien VbA-Reisebus den Fahrdienst und Ausflüge organisiert hat

– kritische Berichte über die Behindertenpolitik in Bayern ohne Andy Vega, die dieser immer wieder für die kobinet-nachrichten recherchiert und verfasst hat

– Öffentlichkeitswirksame Aktionen für die Rechte behinderter Menschen ohne Andy Vega, bei denen er so oft dabei war und sein Herzblut reingesteckt hat, weil ihm ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen und eine faire Gesellschaft wichtig war

– der Kampf für einkommens- und vermögensunabhängige Leistungen der Eingliederungshilfe ohne Andy Vega, den dieser immer wieder befeuert hat

– der Einsatz für einen offenen Umgang beim Thema Sexualität und Behinderung ohne Andy Vega

– das Streiten für bessere Löhne für die Assistenz, um auch in Städten wie München mit sehr hohem Lohnniveau Persönliche Assistent*innen finden und bezahlen zu können ohne Andy Vega

– Treffen, bei denen Ecki als Assistent von Andy Vega dabei war, der seit 25 Jahren bei ihm gearbeitet und von Jena nach München gependelt ist und Andy Vega auf vielen Reisen begleitet hat

all dies und vieles vieles mehr war bisher nicht denkbar. Auch wenn es Andy Vega phasenweise gesundheiltich nicht so gut ging, er war trotzdem so gut wie immer dabei. Doch nun werden wir uns dran gewöhnen müssen, dass der freundliche, engagierte und sehr menschliche Brummbär aus München nicht mehr dabei sein und seine Meinung kundtun kann. Daran werden sich viele erst gewöhnen müssen – und das in einer Zeit, in der wir jede*n Aktiven so dringend brauchen. Wir verlieren also nicht nur einen engagierten Streiter der Behindertenbewegung, sondern auch einen guten Freund. Seine langjährige Weggefährtin Deva Bhusha Glöckner fasst dies so in einem Facebook-Post nach dem Tod von Andy Vega:

„Mein Schatz, liebster Dickschädel. Partnerschaft, Trennung, immernoch wunderbare Freundschaft, viel Zusammenarbeit zum Thema Sexualität und Behinderung, schöne Reisen im Wohnmobil … oller Revoluzzer und treuer Freund, der mich immer mit guten Essen empfing. Hab eine wundervolle Reise, in die anderen Dimensionen und meinen ganzen Segen für dich … Schön, dass ich mich in deiner letzten Nacht noch an dich kuscheln konnte, so wusste ich, das dein letzter Morgen ganz nach deinem Geschmack war …“, schrieb Deva Bhusha Glöckner auf Facebook.

Link zum Post von Deva Bhusha Glöckner: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10212225954401572&set=a.1211234538532

Link zum Film über das Sommercamp 2016, an dessen Entwicklung Andreas Vega mit den Kellerkindern entscheidend mitgewirkt hat und aus dessen Perspektive er weitgehend gedreht wurde

Film vom Sommercamp 2016 von Andreas Vega und den Kellerkindern