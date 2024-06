Mit dabei sein am Gedenkort Wuhlgarten vor Ort oder online

Informationstafeln der Gedenkstätte Wuhlgarten

Foto: ISL

Berlin (kobinet) "(Un-)Wertes Leben on Tour". Unter diesem Motto besuchen behinderte Menschen ab heute, 19. Juni 2024, Gedenkstätten und erinnern an die Morde und Verbrechen der Nationalsozialisten an behinderten Menschen. Die von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) mit Unterstützung des Förderkreises Gedenkort T4 und des Verein aktiv und selbstbestimmt (akse) im Rahmen des Projekt "geh-denken-inklusiv“organisierten Veranstaltungen beginnen heute in der Gedenkstätte Wuhlgarten (Berlin). Dabei ist sowohl eine Teilnahme vor Ort als auch online möglich, wie Thomas Künneke von der Projektkoordination der ISL den kobinet-nachrichten mitteilte.

„Heute ist es soweit und wir besuchen die erste Gedenkstätte auf unserer Tour ‚(Un-)Wertes Leben on Tour‘. Wir sind schon ganz gespannt auf die Auftaktveranstaltung. Damit es eine gute Veranstaltung wird, brauchen wir euch, die ihr uns dahin begleitet. Wir besuchen am Mittwoch, den 19.06.2024, den Gedenkort Wuhlgarten/Berlin (Krankenhauskirche, Brebacher Weg 15, 12683 Berlin). Informationen zum Gedenkort findet ihr hier: https://www.geh-denken-inklusiv.de/_files/ugd/3d455f_3fc8fae3ff9441c6a29da19824d11d6d.pdf Um 15:00 Uhr gibt es die Möglichkeit, den Gedenkort zu begehen, die Veranstaltung beginnt dann um 16:00 Uhr. Weitere Programminformationen findet ihr hier: https://www.geh-denken-inklusiv.de/_files/ugd/3d455f_8dc59e019ef34ac09d4273f355708941.pdf .

Wir würden uns freuen, wenn ihr an der Veranstaltung teilnehmt. Ihr könnt aber auch per Livestream die Veranstaltung verfolgen: https://www.youtube.com/watch?v=H3UIG2tOSbY„, heißt es in der Ankündigung der ISL.

Weitere Informationen zum Projekt findet ihr unter www.geh-denken-inklusiv.de .