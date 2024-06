Buch über Aufnahme von Benachteiligungsverbot ab heute im Buchhandel

Buchcover: Behindertenrechte in die Verfassung von H.-Günter Heiden

Foto: BELTZ JUVENTA

Bochum / Berlin (kobnet) Ab heute ist das neue Buch von H.-Günter Heiden über den Prozess der Aufnahme des Satzes "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteilgt werden" in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes mit dem Titel "Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetzergänzung 1990-1994“ im Buchhandel erhältlich. Darauf weist das Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS) hin und würdigt das im Verlag Beltz Juventa erschiene Buch als "wichtigen Beitrag zur Disability History". Das Buch, in dem es auch um die Strategien der Behindertenbewegung für den damaligen Erfolg geht, kommt gerade zur rechten Zeit auf den Markt, da die Behindertenverbände für die Umsetzung der im Koalitionsvertrag verankerten Maßnahmen zur Barrierefreiheit erneut streiten müssen, weil sich diese ständig verzögern.

„Im Jahr 2024 gibt es zwei Geschichts-Jubiläen: 75 Jahre Grundgesetz und 30 Jahre Grundgesetzergänzung. In Artikel 3 Absatz 3 heißt es seit 1994 ‚Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden‘. Doch der erfolgreiche Kampf der Behindertenbewegung für die Änderung des Grundgesetzes in den Jahren 1990 -1994 ist wenig bekannt und bisher noch nicht umfassend dokumentiert. Das nun vorliegende Buch von H.-Günter Heiden mit dem Titel ‚Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetzergänzung 1990-1994‘ ist deshalb ein wichtiger Beitrag zur Aneignung der eigenen Geschichte. Er zeichnet den erfolgreichen Kampf der Behindertenbewegung aus der Perspektive eines damaligen Aktivisten und Zeitzeugen nach und ist damit ein wichtiges Dokument der deutschen Verfassungsgeschichte und der Disability History. Das Buch erscheint mit einem Vorwort von Theresia Degener und einem Nachwort von Sigrid Arnade“, heißt es in der Ankündigung des Buches.

Hochaktuell ist das ab dem 19. Juni 2024 im Buchhandel erhältliche Buch von H.-Günter Heiden vor allem auch deshalb, weil die Behindertenbewegung heute wieder an einem Scheideweg steht. Sie muss dafür kämpfen, dass die im Koalitionsvertrag vorgesehene Reform des Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und dss Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bisher von der rot-grün-gelben Bundesregierung noch nicht angepackt wurde und die Referentenentwürfe weiter auf sich warten lassen.

Infos zum Buch:

H.- Günter Heiden: „Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetzergänzung 1990-1994“. Beltz Juventa 2024, 222 Seiten. Print: 38,- Euro, ePub und PDF 34,99 Euro. Ab 19. Juni 2024 im Buchhandel.

Leseprobe und Inhaltsverzeichnis unter:

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/produkte/details/52995-behindertenrechte-in-die-verfassung.html

Kontakt zum Autor für Lesungen/Veranstaltungen:

H.- Günter Heiden – E-Mail: [email protected] – Tel.: 030-436 44 41

