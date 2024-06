25. Peer Counseling ging politisch zu Ende

Panoramabild der Teilnehmenden der 25. Peer Counseling Weiterbildung

Foto: Manuel Nagy

Bericht von Manuel Nagy

Wenn Menschen ihre Koffer packen und aus ganz Deutschland Richtung Uder/Thüringen pilgern bedeutet dies meist, es geht zur Peer Counceling Weiterbildung. Im Juni 2024 fand der sechste und letzte Block der derzeitigen Peer Counseling Weiterbildung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) statt. Ein Moment zum Innehalten, sich reflektieren und sich an den Start zurück zu denken, in den Mai 2023, als sich die Gruppe fand und die Arbeit der Behindertenbewegung in Deutschland kennen lernte, indem sie gemeinsam den europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung beging und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zum Stocken brachte. Ein kleiner Protest mit großer Empowerment-Wirkung.

Ein Jahr mit Höhen und Tiefen begann, doch die Gruppe war beständig. Ein Jahr mit Einsicht und Ausblick begann und die Gruppe blieb nachsichtig. Ein Jahr Akzeptanz zu lernen und Toleranz zu lehren über die 25. Peer Counseling Weiterbildung hinaus.

So politisch wie der erste Block startete, sollte der Letzte enden, denn das Europawahl- und thüringische Kommunalwahl-Ergebnis konnte nicht unkommentiert stehen bleiben. Die 25. Peer Counseling Weiterbildung ist inzwischen für ihre kreativen Ansätze bekannt und startete mit dem Instagram-Aktionismus „#noafd“.

Mit Sekt, Grillen, lauter Musik und beisammen sein, bis die Sonne müde unterging, feierten wir unsere Zertifikate und Teilnahmebescheinigung, der 25. Peer Counceling Weiterbildung des bifos in Uder/Thüringen. Ein Ort, wo sich Fuchs und Maus gute Nacht sagen.

