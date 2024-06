Dokumentation der Marburger Leuchtfeuer-Verleihung jetzt online

Bild von der Verleihung des Marburger Leuchtfeuer vom 3. Juni 2024

Foto: Humanistische Union

Marburg (kobinet) Während der Behindertenrechtler Ottmar Miles-Paul derzei mit einer Reihe von Verbündeten bereits wieder mit der Organisation von Protestaktionen für die Umsetzung der im Koalitionsvertrag versprochenen Gesetzesreformen für mehr Barrierefreiheit beschäftigt ist, hat Franz-Josef Hanke den kobinet-nachrichten mitgeteilt, dass die Dokumentation der Verleihung des Marburger Leuchtfeuer für Soziale Bürgerrechte an Ottmar Miles-Paul nun ins Internet eingestellt wurde. Der 1. Vorsitzende der Humastischen Union Marburg Franz-Josef Hanke verweist dabei auf einige Presseberichte, aber vor allem auf die Redebeiträge bei der Preisverleihung an Ottmar Miles-Paul. Mit dabei ist die Laudatio, die die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Ehrung des Behindertenrechtlers gehalten hat.

„Wir brauchen nun jede*n, um der Regierung klar zu machen, dass wir nicht länger willens sind, auf konkrete und wirksame Regelungen zur Barrierefreiheit zu warten“, betonte Ottmar Miles-Paul vor kurzem und gab die Losung aus: „Aktivist*innen vereinigt euch für konkrete Regelungen für mehr Barrierefreiheit!“ Wer in den Verteiler für Aktionen mit aufgenommen werden und bei Aktionen mitmachen will, kann dies per Mail an [email protected] mitteilen. Soweit zu den derzeitigen Aktivitäten von Ottmar Miles-Paul.

Link zum Aufruf an Aktive und für Aktionen vom 17. Juni 2024

Wer mehr über dessen bisherige Aktivitäten in den über 35 Jahren seines Mitwirkens in der Behindertenbewegung erfahren kann, diejenigen erfahren einiges davon in den Berichten und Redemitschnitten zur Verleihung des Marburger Leuchtfeuer für Soziale Bürgerrechte, die nun von der Humanistischen Union Marburg dokumentiert wurden.

Franz-Josef Hanke empfiehlt dazu folgende Links:

Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies:

https://youtu.be/dci1Mps8rJU

Begrüßung durch HU-Regionalvorsitzenden Franz-Josef Hanke:

https://youtu.be/IFpBNN5mqhs

Preisbegründung durch Jury-Sprecher Egon Vaupel:

https://youtu.be/XE0uXvAWEyY

Laudatio der reinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer:

https://youtu.be/k1W7WLjrYM8

Preisübergabe und Dankesworte von Ottmar Miles-Paul:

https://youtu.be/b-wdaQFropE

Manuskripte auf marburger-leuchtfeuer.de

Prof. Dr. Sigrid Arnade: Was wäre die Welt ohne Ottmar Miles-Paul?

https://marburger-leuchtfeuer.de/2024/06/03/sigrid-arnade-was-waere-die-welt-ohne-ottmar-miles-paul/

Egon Vaupel: Ottmar Miles-Paul hat Geschichte geschrieben

https://marburger-leuchtfeuer.de/2024/06/03/egon-vaupel-ottmar-miles-paul-hat-geschichte-geschrieben-2/

Franz-Josef Hanke: Ottmar, Du bist ein würdiger Preisträger

https://marburger-leuchtfeuer.de/2024/06/03/franz-josef-hanke-ottmar-du-bist-ein-wuerdiger-preistraeger/

Berichte über die Preisverleihung

Franz-Josef Hanke auf leichte.news „Wie es gelingt – Ottmar Miles-Paul hat

das Leuchtfeuer bekommen“

http://leichte.news/?p=657

Laura E. Schiller auf marburg.news: „Inklusion initiieren – Ottmar

Miles-Paul mit Leuchtfeuer ausgezeichnet“

http://marburg.news/?p=15716

Bericht auf www.marburg.de: Lass uns Inklusion von Anfang an leben

https://www.marburg.de/portal/meldungen/-lasst-uns-inklusion-von-anfang-an-leben–900011556-23001.html

Bericht auf „Das Marburger“: Lass uns Inklusion von Anfang an leben

https://www.das-marburger.de/2024/06/05/marburger-leuchtfeuer-fuer-ottmar-miles-paul-lasst-uns-inklusion-ueberall-von-anfang-an-leben/

Bericht auf „Mittendrin“ Kassel: Marburger Leuchtfeuer für Ottmar Miles-Paul

https://mittendrin-kassel.de/marburger-leuchtfeuer-fuer-ottmar-miles-paul/

Bericht auf rlp.de: Wertschätzung für Miles-Paul

https://www.rlp.de/service/pressemitteilungen/detail/wertschaetzung-fuer-miles-paul

Link zur Laudation von Malu Dreyer auf Ottmar Miles-Paul

Laudatio von Malu Dreyer auf Ottmar Miles-Paul