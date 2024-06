Assistenzhund Yascha Sherlock hat Prüfung erfolgreich bestanden

Assistenzhund Yascha Sherlock

Foto: ISL

Berlin (kobinet) "Nach fleißigem Endspurt-Training hat unser Teammitglied 'Yascha Sherlock' erfolgreich die Abschlussprüfung zum #Assistenzhund absolviert. Trotz Pubertät hat der #Elo (Name der Hunderasse) alle seine Aufgaben gemeistert. Wir gratulieren ihm und unserer Kollegin Emine!" Diese gute Nachricht verbreitete die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), bei der Emine Kalali arbeitet, die einen Assistenzhund nutzt, auf dem Social Media Kanal X. Vor gut einem Jahr, am 6. Juni 2023, hatten die kobinet-nachrichten über das neue Teammitglied der ISL berichtet und mittels eines weiteren Berichtes die Entwicklung begleitet.

Die ISL hat sich zusammen mit anderen Verbänden dafür eingesetzt, dass behinderte Menschen, die Assistenzhunde nutzen, nicht benachteiligt werden, wenn sie beispielsweise in Restaurants, Geschäfte, zu Ärzten gehen oder an öffentlichen Angeboten teilnehmen.

Link zum ISL-Post auf X zur erfolgreich bestandenen Assistenzhund-Prüfung

Link zum kobinet-Bericht vom 6. Juni 2023

Link zum kobinet-Bericht vom 25.10.2023 mit einem Interview mit Emine Kalali über die Höhen und Tiefen der Assistenzhund-Nutzung