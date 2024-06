Pfeffersport Berlin: Nachahmen erwünscht

Gruppenbild vom Sportverein Pfeffersport

Foto: Sportverein Pfeffersport

Berlin (kobinet) "1996 haben Studierende in Berlin ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, bei dem es um inklusive Bewegungsangebote in verschiedenen Sportvereinen ging. Inzwischen ist daraus einer der größten Sportvereine der Hauptstadt geworden – und ein einzigartiger Pionier für Inklusion. Über das durch die Aktion Mensch geförderte Projekt 'Mission Inklusion' gibt der Verein seine Expertise auch an andere weiter. Was ist ihr Erfolgsrezept?" Dies berichtet die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter.

„Pfeffersport Berlin ist nicht nur einer der größten Sportvereine der Hauptstadt, sondern auch ein Vorbild in Sachen inklusiver Sport. In über 300 verschiedenen Angeboten können Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben und so Inklusion im Sport leben“, heißt es zur Einführung des Beitrags der Aktion Mensch.

Link zum Aktion Mensch Beitrag