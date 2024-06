Abschlussveranstaltung: Afrodiasporische Communities und Behinderungen

Plakat zur Abschlussveranstaltung des AdiCoBe-Projekts

Foto: AdiCoBe-Projekt

Berlin (kobinet) Die Abschlussveranstaltung des Projektes Afrodiasporische Communities und Behinderungen - Black (dis)abled power (AdiCoBe) findet am 6. Juli 2024 von 10:30 – 14:00 Uhr im Berlin Global Village gGmbH – Miriam Makeba Saal, Am Sudhaus 2 in 12053 Berlin und online statt. "Als erstes Projekt von/für Menschen mit afrikanischen Wurzeln und Behinderungen in Deutschland wollen wir dazu beitragen, das Bewusstsein über die spezifischen Lebenssituationen von Schwarzen / afro-diasporischen Menschen mit Behinderungen langfristig zu stärken, Strukturen für Empowerment nachhaltig zu ermöglichen sowie die Partizipation in allen Lebensbereichen strukturell zu verbessern", heißt es in der Einladung zur Abschlussveranstaltung.

„Im Rahmen der Abschlussveranstaltung präsentieren wir Ergebnisse und Reflexionen der 4 AdiCoBe Workshops im Zeitraum von März bis Juni 2024, wollen miteinander ins Gespräch kommen und uns über Ideen und Anregungen für die Zukunft austauschen. An den Workshops nahmen afro-diasporische Erfahrungsexpert*innen und Beschäftigte im Kontext von Behinderung sowie Angehörige von Schwarzen Kindern mit Behinderungen teil“, heißt es weiter in der Ankündigung der Veranstaltung, für die Anmeldungen noch bis 30. Juni möglich sind.

Link zur Anmeldung und zum Programm für die Präsenzveranstaltung

Link zur Anmeldung für die Online-Teilnahme