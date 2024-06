Podcast: Feedback zu Barrierefreie Teilhabe kennt noch viele Hürden

Cover des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom 16. Juni 2024

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Feedbackrunde zur Episode „Festivalsaison – Barrierefreie Teilhabe kennt noch viele Hürden“, so lautet der Titel der 190. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In der einmal monatlich erscheinenden Ausgabe unter dem Motto "Sonntag trifft IGEL" tauschen sich die Journalistin Jennifer Sonntag und der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang über Themen aus, die die beiden beschäftigen. Dieses Mal steht eine große Feedbackrunde zum Thema des letzten Podcast über die barrierefreie Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen im Mittelpunkt des Gesprächs der beiden.

„Es ist ja faszinierend, wie unsere Themen auf unsere Hörerschaft wirken. Dank der vielen Feedbacks erfahren wir, wie es auf dem sogenannten Terrain wirklich ausschaut. Aufgrund der vielen großartigen Feedbacks haben Jennifer Sonntag und der IGEL sich dazu entschlossen, als letzte Episode vor der Sommerpause nochmals eine richtig große Feedbackrunde zu produzieren. Es bleibt hier nicht nur beim Thema Festival, sondern weitet sich auch auf Rheakliniken aus“, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL- Podcast Sonntag trifft IGEL

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

