Cover des IGEL-Podcast mit Stephan Laux

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Villmar-Weyer "Wenn das Vorgaukeln einer falschen Realität zur Exklusion führt", so hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) die 189. Episode getitelt. Zu Gast bei Sascha Lang ist dieses Mal der kobinet-Kolumnist und in der langjährig in der Eingliederungshilfe Erfahrene Stephan Laux.

„Der Titel dieser Episode bietet bereits genug Zündstoff für gute Gespräche. Die Aussagen meines Interviewgasts auch. Stephan Laux hat 40 Jahre in diversen Wohstrukturen für Menschen mit Behinderung gearbeitet oder sie sogar geleitet. Er schrieb ein Buch darüber und ist mittlerweile auch Kolumnist bei den kobinet-nachrichten. Lassen Sie sich inspirieren! Links aus der Episode: https://stephan-laux.jimdosite.com/„, heißt es in der Ankündigung der 189. Episode des IGEL-Podcast.

